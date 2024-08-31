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IRIS-T и эвакуационный Bergepanzer. Германия предоставила Украине новый пакет помощи

Германия, Суббота 31 августа 2024 21:32
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IRIS-T и эвакуационный Bergepanzer. Германия предоставила Украине новый пакет помощи Фото: IRIS-T (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правительство Германии передало Украине новый пакет военной помощи. Среди прочего на этот раз Киев получит IRIS-T и эвакуационную машину Bergepanzer 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Новый пакет помощи включает:

  • 1 IRIS-T SLS;
  • 26 беспилотников-разведчиков "Вектор";
  • 1 эвакуационная машина Bergepanzer 2;
  • 6 инженерных экскаваторов;
  • 14000 снарядов 155 мм;
  • 10 беспилотных надводных кораблей;
  • 55 000 аптечек;
  • винтовки.

Помощь от Германии

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия занимает лидирующие позиции в оказании военной помощи Украине. Берлин передает системы ПВО, танки, бронетехнику, снаряды разных калибров и другое военное оборудование.

К тому же, Германия принимает участие в проведении тренировок для украинских военных.

Напомним, что предыдущий пакет военной помощи Германия передала 19 августа.

До этого Германия заявила о передаче дополнительной системы ПВО Patriot Украине,

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