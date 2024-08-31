IRIS-T и эвакуационный Bergepanzer. Германия предоставила Украине новый пакет помощи
Правительство Германии передало Украине новый пакет военной помощи. Среди прочего на этот раз Киев получит IRIS-T и эвакуационную машину Bergepanzer 2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
Новый пакет помощи включает:
- 1 IRIS-T SLS;
- 26 беспилотников-разведчиков "Вектор";
- 1 эвакуационная машина Bergepanzer 2;
- 6 инженерных экскаваторов;
- 14000 снарядов 155 мм;
- 10 беспилотных надводных кораблей;
- 55 000 аптечек;
- винтовки.
Помощь от Германии
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия занимает лидирующие позиции в оказании военной помощи Украине. Берлин передает системы ПВО, танки, бронетехнику, снаряды разных калибров и другое военное оборудование.
К тому же, Германия принимает участие в проведении тренировок для украинских военных.
Напомним, что предыдущий пакет военной помощи Германия передала 19 августа.
До этого Германия заявила о передаче дополнительной системы ПВО Patriot Украине,
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