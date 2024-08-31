Третья штурмовая закрепляется на освобожденных территориях Харьковской области, - Жорин
Украинские военные оттеснили оккупантов в Харьковской области. В настоящее время продолжаются стабилизационные бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя командира 3 ОШБр Максима Жорина.
"На Харьковском направлении, в зоне ответственности нашей Третьей штурмовой сейчас продолжаются стабилизационные действия", - сообщил Жорин.
Он пояснил, что проведя удачные штурмы и освободив территории, сейчас необходимо закрепиться.
"При этом россияне постоянно пытаются вернуть утраченные позиции и бросают на это все новые и новые ресурсы. Которые мы успешно стираем", - добавил заместитель командира.
Напомним, что на днях Жорин заявил, что бойцы 3 ОШБр успешно провели контратаку в Харьковской области.
Позже пресс-служба бригады подтвердила его заявление. Но заметила, что Третья штурмовая бригада продвинулась почти на два квадратных километра вглубь фронта.
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