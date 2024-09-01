Паралимпиада-2024. Украина завоевала историческую медаль в боче
Украинский атлет Артем Колинько впервые в истории завоевал медаль Паралимпийских игр в боче. Он стал бронзовым призером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне Спорт.
Как отмечается, Колинько провел пять матчей по пути в "бронзовый" финал. В последнем он минимально одолел хорвата Давора Комара со счетом 4:3 и завоевал "бронзу" мужского турнира в классе В4.
Решающим моментом в медальной игре 1 сентября стал первый энд, который Колинько завершил со счетом 3:0, а также третий со счетом 1:0. Всего эндов было четыре.
Отметим, что Украина была впервые в истории представлена на Паралимпиаде в боче, в связи с этим добытая награда действительно для нашей страны историческая.
Паралимпиада-2024
Отметим, что Украину на Паралимпийских играх-2024 представляют 140 спортсменов.
Сегодня мы сообщали, что украинская сборная завоевала 21 медаль: две золотые, десять серебряных и девять бронзовых. В общем медальном зачете Украина занимала 15-е место.
Однако после полученной медали в бочи количество наград увеличилось.
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