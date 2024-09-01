Паралимпиада-2024. Украина завоевала историческую медаль в боче

Украинский атлет Артем Колинько впервые в истории завоевал медаль Паралимпийских игр в боче. Он стал бронзовым призером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне Спорт .

Как отмечается, Колинько провел пять матчей по пути в "бронзовый" финал. В последнем он минимально одолел хорвата Давора Комара со счетом 4:3 и завоевал "бронзу" мужского турнира в классе В4.

Решающим моментом в медальной игре 1 сентября стал первый энд, который Колинько завершил со счетом 3:0, а также третий со счетом 1:0. Всего эндов было четыре.

Отметим, что Украина была впервые в истории представлена на Паралимпиаде в боче, в связи с этим добытая награда действительно для нашей страны историческая.