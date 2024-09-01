Россияне на Паралимпиаде провоцировали украинских спортсменов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Национального комитета спорта инвалидов Валерия Сушкевича в эфире телеканала "Мы - Украина" .

"Первый вариант - хамовитые провокации. Идти рядом с нашим спортсменом и что-то говорить о "хохлах". Я об этом говорил президенту Международного Паралимпийского комитета, что они доиграются, чтобы им сделали замечания, потому что будет беда", - рассказал он.

"Другой вариант провокационный - когда они показательно "ласково" говорят, например, "здравствуйте". Оба варианта - мерзкие. И вызывают однозначную реакцию наших спортсменов. Главное здесь - не повести себя на провокацию, потому что будет дисквалификация украинского атлета", - добавил Сушкевич.