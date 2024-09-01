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Зеленский подписал ряд санкционных решений: что известно

Воскресенье 01 сентября 2024 21:54
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Зеленский подписал ряд санкционных решений: что известно Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украина ввела новые санкции. На этот раз они касаются коллаборантов и тех, кто обеспечивает работу авиационной инфраструктуры РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

Глава государства отметил, что сегодня он подписал ряд санкционных решений, ранее принятых СНБО.

"Сегодня я подписал несколько новых санкционных решений - санкции СНБО. Почти 150 субъектов - юридических и физических лиц, обеспечивающих работу авиационной инфраструктуры России. Также еще один пакет санкций против коллаборантов. Тех, кто избрал работать на зло - на войну", - сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что задача для всех представителей Украины - сделать все, чтобы украинские санкции были синхронизированы с мировыми.

Напомним, что в прошлом месяце Зеленский на 10 лет продлил санкции против физических и юридических лиц, которые сотрудничают со странной агрессором Россией.

В частности, санкции продлены против пророссийских медийных деятелей Игоря Гужвы и Анатолия Шария, главаря террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина, а также аффилированных с ними компаний и активов.

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