Нидерланды передадут Украине 28 вездеходов Viking
Украина получит почти 30 вездеходов Viking. Военную технику Киеву предоставят Нидерланды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса.
"Украина отчаянно нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором", - подчеркнул министр.
Он отметил, что Нидерланды передадут 28 гусеничных машин Viking. По его словам, морская пехота специально подготовила для них украинских солдат.
"Наша поддержка Украины продолжает держать Россию на расстоянии", - отметил он.
Помощь Украине от Нидерландов
Напомним, что в июле Украина получила первые истребители F-16 от Нидерландов.
Кроме того, до передачи истребителей Нидерланды пообещали передать 300 млн евро на боеприпасы для истребителей F-16.
Недавно также стало известно, что Нидерланды закупят для Украины 51 мобильный радар для обнаружения дронов.
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