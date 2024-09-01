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В Москве дроны атаковали НПЗ

Воскресенье 01 сентября 2024 07:10
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В Москве дроны атаковали НПЗ Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В России сообщают о девяти якобы сбитых беспилотниках, которые атаковали Москву. В частности, один из них был «перехвачен» в районе Московского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Всего, по словам мэра Москвы Собянина, ПВО РФ сбила 9 дронов, летевших на столицу. Один из них - в районе Московского НПЗ.

Повреждений и пострадавших, по словам Собянина, нет, как и угрозы работе НПЗ.

Момент атаки БПЛА в Раменском городском округе Московской области.

Жители Москвы делятся кадрами горящего факела на НПЗ в Капотне, который сегодня пытались атаковать БПЛА, пишет Astra.

Такой "столб огня" в московском районе Капотня жители ранее. Однако сегодня, после атаки БПЛА, якобы "факел горит сильнее", утверждают местные жители.

Напомним, росСМИ сообщили об атаке беспилотников на Москву около 2 часов ночи.

Позже появилась информация о пожарах на конденсационных электростанциях (ГРЄС): Конаковской - в Тверской области и Каширской - в Московской.

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