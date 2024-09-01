В Украине во время учебно-тренировочного полета разбился вертолет Ми-2

В учебной авиационной бригаде университета разбился вертолет Ми-2. Это произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.

"До обнародования результатов расследования просим воздержаться от предположений и комментариев, с пониманием относиться к обнародованию чувствительной информации, в соответствии с установленными процедурами и этическими нормами", - добавили в учебном заведении.

Командование университета и воинской части заявило, что всесторонне способствует детальному анализу и установлению причин авиационного происшествия.

"Семья университета понесла невосполнимую потерю - экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб", - отметили в заявлении университета.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты специальной комиссии Министерства обороны Украины.

Напомним, что это не первый случай в университете. В прошлом месяце во время учебно-технического полета на самолете К-10 Swift погиб курсант первого курса Харьковского Национального университета Воздушных сил.

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