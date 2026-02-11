ua en ru
"Объявили войну Венгрии": Орбан разразился обвинениями против Украины и ЕС

Венгрия, Среда 11 февраля 2026 11:55
"Объявили войну Венгрии": Орбан разразился обвинениями против Украины и ЕС Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украина и Евросоюз якобы "объявили войну" Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана в соцсети X.

Читайте также: "Все дело в деньгах": Орбан сделал циничное заявление относительно вступления Украины в ЕС

Так он прокомментировал публикацию Politico об идее "вступления в ЕС авансом" для Украины и возможных механизмах обхода венгерского вето.

По словам Орбана, Politico - "официальное издание брюссельской элиты", а описанные в материале идеи он назвал "планом войны".

"Этот новый план - это открытое объявление войны Венгрии. Они игнорируют решение венгерского народа и собираются устранить венгерское правительство любыми способами. Они хотят прихода к власти партии "Тиса", потому что тогда больше не будет вето, не будет сопротивления и мы уже не будем оставаться за пределами их конфликта", - говорится в его заявлении.

Премьер Венгрии отметил, что в апреле венгры "должны остановить их" и сделать это "на избирательных участках".

""Фидес" - единственная сила, стоящая между Венгрией и правлением Брюсселя, и единственная гарантия суверенитета Венгрии", - написал Орбан.

Что предшествовало

Politico в своей публикации написало об идее "вступления авансом" для Украины, которая обеспечила бы частичное европейское членство уже в 2027 году. В то же время такой шаг не означал бы ослабление требований в принципиальных основополагающих вопросах.

Кроме того, в статье говорится о "планах А, Б и В" относительно нежелания Венгрии поддерживать процедурные решения для дальнейшей евроинтеграции Украины. В них предусматривается поражение Орбана на апрельских выборах, попытка влияния через президента США Дональда Трампа или применение статьи 7 Договора о ЕС.

Орбан и его заявления

Напомним, многолетняя власть Орбана и его партии "Фидес" в Венгрии подходит к концу. Уже в апреле пророссийский премьер может проиграть оппозиционной проевропейской партии "Тиса".

В попытке выиграть выборы Орбан развернул масштабную кампанию запугивания. Он активно использует манипуляции, пропаганду и ложь, пытаясь очернить своего соперника Петера Мадьяра. Также фактически он "назначил" Украину на роль "врага" в своей предвыборной кампании.

В частности, Орбан заявил, что Будапешт якобы не намерен поддерживать вступление Киева в Евросоюз в течение ближайших 100 лет. В Киеве в ответ намекнули, что ни сам Орбан, ни его хозяин в Кремле столько не проживут.

До этого Орбан цинично заявлял, что, мол, "непонятно, кто на кого напал" в войне между Украиной и РФ. В ответ в Киеве жестко потроллили венгерского лидера, напомнив, что в прошлый раз Венгрия выбрала "не ту сторону" и проиграла.

Кроме того, недавно Орбан прилюдно назвал Украину "врагом Венгрии". Он заявил, что Украина, мол, якобы требует от Брюсселя лишить Венгрию дешевого российского газа и нефти, что грозит высокими ценами на коммунальные услуги для венгров.

Евросоюз Украина Венгрия Виктор Орбан
