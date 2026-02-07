Враг Венгрии: Орбан сделал очередное возмутительное заявление об Украине
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который считается другом российского диктатора Владимира Путина, прилюдно назвал Украину "врагом Венгрии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Index.
Орбан заявил, что Украина, мол, якобы требует от Брюсселя лишить Венгрию дешевого российского газа и нефти. Это, по версии Орбана, грозит высокими ценами на коммунальные услуги для венгров.
"Любой, кто это говорит, является врагом Венгрии, поэтому Украина - наш враг", - заявил друг Путина.
Орбан добавил, что если не снизить коммунальные платежи, венгерские семьи в среднем будут тратить на оплату коммунальных услуг в год около миллиона венгерских форинтов. Это чуть меньше 2600 евро - благодаря многолетней политике Орбана венгерский форинт почти ничего не стоит.
При этом Орбан был вынужден признать, что поскольку Украина - сосед Венгрии, Будапешту нужно будет сотрудничать с ней. Но он все равно не упустил возможности заявить, что Украину, мол, нельзя допускать к членству в Евросоюзе.
Орбан и его заявления
Многолетняя власть Орбана и его партии "Фидес" в Венгрии подходит к концу. Уже в апреле коррумпированный пророссийский премьер может проиграть оппозиционной проевропейской партии "Тиса".
Поэтому в попытке выиграть выборы Орбан развернул масштабную кампанию запугивания. Венгерский премьер активно использует манипуляции, пропаганду и ложь, пытаясь очернить своего соперника Петера Мадяра. Также фактически он "назначил" Украину на роль "врага" в своей предвыборной кампании.
В частности, недавно Орбан заявил, что Будапешт якобы не намерен поддерживать вступление Киева в Евросоюз в течение ближайших 100 лет. В Киеве в ответ намекнули, что ни сам Орбан, ни его хозяин в Кремле столько не проживут.
До этого Орбан цинично заявлял, что, мол, "непонятно, кто на кого напал" в войне между Украиной и РФ. В ответ в Киеве жестко потроллили венгерского лидера, напомнив, что в прошлый раз Венгрия выбрала "не ту сторону" и проиграла.
Еще один момент - Орбан постоянно сопровождал критикой все решения ЕС по помощи Украине. Многочисленные истерики, шантаж и попытки блокировки со стороны Будапешта так надоели Брюсселю, что на полном серьезе рассматривалось решение приостановить право голоса Венгрии в ЕС.