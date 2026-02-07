ua en ru
Сб, 07 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Враг Венгрии: Орбан сделал очередное возмутительное заявление об Украине

Венгрия, Суббота 07 февраля 2026 19:19
UA EN RU
Враг Венгрии: Орбан сделал очередное возмутительное заявление об Украине Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который считается другом российского диктатора Владимира Путина, прилюдно назвал Украину "врагом Венгрии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Index.

Орбан заявил, что Украина, мол, якобы требует от Брюсселя лишить Венгрию дешевого российского газа и нефти. Это, по версии Орбана, грозит высокими ценами на коммунальные услуги для венгров.

"Любой, кто это говорит, является врагом Венгрии, поэтому Украина - наш враг", - заявил друг Путина.

Орбан добавил, что если не снизить коммунальные платежи, венгерские семьи в среднем будут тратить на оплату коммунальных услуг в год около миллиона венгерских форинтов. Это чуть меньше 2600 евро - благодаря многолетней политике Орбана венгерский форинт почти ничего не стоит.

При этом Орбан был вынужден признать, что поскольку Украина - сосед Венгрии, Будапешту нужно будет сотрудничать с ней. Но он все равно не упустил возможности заявить, что Украину, мол, нельзя допускать к членству в Евросоюзе.

Орбан и его заявления

Многолетняя власть Орбана и его партии "Фидес" в Венгрии подходит к концу. Уже в апреле коррумпированный пророссийский премьер может проиграть оппозиционной проевропейской партии "Тиса".

Поэтому в попытке выиграть выборы Орбан развернул масштабную кампанию запугивания. Венгерский премьер активно использует манипуляции, пропаганду и ложь, пытаясь очернить своего соперника Петера Мадяра. Также фактически он "назначил" Украину на роль "врага" в своей предвыборной кампании.

В частности, недавно Орбан заявил, что Будапешт якобы не намерен поддерживать вступление Киева в Евросоюз в течение ближайших 100 лет. В Киеве в ответ намекнули, что ни сам Орбан, ни его хозяин в Кремле столько не проживут.

До этого Орбан цинично заявлял, что, мол, "непонятно, кто на кого напал" в войне между Украиной и РФ. В ответ в Киеве жестко потроллили венгерского лидера, напомнив, что в прошлый раз Венгрия выбрала "не ту сторону" и проиграла.

Еще один момент - Орбан постоянно сопровождал критикой все решения ЕС по помощи Украине. Многочисленные истерики, шантаж и попытки блокировки со стороны Будапешта так надоели Брюсселю, что на полном серьезе рассматривалось решение приостановить право голоса Венгрии в ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Венгрия Виктор Орбан
Новости
Целью были линии 750 кВ и ТЭС, есть раненые и разрушения: последствия ночной атаки РФ по Украине
Целью были линии 750 кВ и ТЭС, есть раненые и разрушения: последствия ночной атаки РФ по Украине
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ