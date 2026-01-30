ua en ru
"Все дело в деньгах": Орбан сделал циничное заявление относительно вступления Украины в ЕС

Пятница 30 января 2026 17:52
"Все дело в деньгах": Орбан сделал циничное заявление относительно вступления Украины в ЕС Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС стремится принять Украину в 2027 году, чтобы открыть ей доступ к бюджету Союза с 2028 года.

Как пишет РБК-Украина, такой вывод можно сделать из распространенных спикером Орбана Золтаном Ковачем коротких роликах с фрагментами интервью венгерского премьера.

По словам Орбана, во время последнего саммита ЕС лидерам якобы представили документ, в котором изложены планы Брюсселя по вступлению Украины именно в 2027 году. По его мнению, такая спешка связана с началом нового семилетнего бюджетного цикла Евросоюза в 2028 году.

"Они хотят принять Украину в 2027 году. Это потому, что они хотят предоставить Украине деньги из бюджета, семилетнего европейского бюджета, который начинается в 2028 году", - заявил Орбан.

Он утверждает, что в таком случае финансирование получит Украина за счет других стран-членов.

"Это означает, что... эти деньги будут отобраны у нас, центральноевропейцев", - сказал премьер Венгрии.

Орбан также отметил, что время для вступления Украины, по его мнению, ограничено именно рамками бюджетного цикла.

"Поэтому есть ограниченное время для вступления Украины в ЕС до начала следующего семилетнего бюджета", - добавил он.

Кроме того, премьер Венгрии в очередной раз повторил свою позицию против членства Украины в Евросоюзе. В частности, он заявил, что Украина якобы не усилит безопасность Европы.

"Украина не может защитить Европу от России", - сказал Орбан, добавив, что вступление Украины, по его убеждению, "втянет нас в войну".

По его мнению, финансовую помощь Украине следует переориентировать на внутренние потребности стран ЕС.

"Деньги, которые мы даем или хотим дать Украине, должны быть использованы для развития армий и вооружения европейских стран", - заявил он.

В то же время Орбан очертил собственное видение европейской безопасности.

"Наша линия обороны против России - это не украинско-российская граница, а место, где заканчивается граница НАТО", - подытожил венгерский премьер.

Вступление Украины в Евросоюз

Напомним, что Украина подала официальную заявку на членство в Евросоюз в феврале 2022 года. Уже в июне того же года стране присвоили статус кандидата, а в декабре 2023-го ЕС официально начал переговоры о вступлении.

Чтобы стать полноправным членом ЕС, Украине нужно согласовать свое законодательство с европейскими стандартами, завершить реформы в сфере правосудия и экономики и получить единодушную поддержку всех 27 стран ЕС.

15 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление в ЕС является ключевой гарантией безопасности для Украины, однако не все страны согласны на ускоренную процедуру вступления Украины в Евросоюз.

Так, мирный план США предусматривает ускоренное присоединение Украины к Европейскому Союзу - не позднее 2027 года.

Однако министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель скептически относится к вступлению Украины в Евросоюз в 2027 году, призвав не ставить ультиматумов.

