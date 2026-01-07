Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан постоянно выбирает одну и ту же тактику - "объединение" против вымышленного им "внешнего врага". В прошлые разы это были миллиардер Джордж Сорос, Евросоюз и мигранты, теперь он выбрал на эту роль Украину.

Расто Кужель, исполнительный директор "Memo 98" (Словакия) объяснил, что антиукраинская риторика до сих пор присутствует в публичных заявлениях Виктора Орбана. Однако сейчас она значительно потеряла в своей эффективности.

"Да, антиукраинская риторика до сих пор присутствует в публичных заявлениях Виктора Орбана, однако сегодня она выглядит менее эффективной, чем в прошлом. Главная причина - ухудшение экономической ситуации в Венгрии, которое все больше вытесняет внешнеполитические нарративы", - пояснил он.

С экономикой в Венгрии действительно беда. По данным Евростата, в 2023 году венгерские домохозяйства имели только 70% от среднего уровня покупательной способности в Евросоюзе. В общем, Венгрия погрязла в стагнации. В свою очередь, это повлияло на образование и здравоохранение.

"Хотя война в Украине сыграла важную роль в формировании политического нарратива "Фидес", экономические трудности, похоже, ограничивают мобилизационный потенциал образа внешнего "врага", - добавил Кужель.

С другой стороны, если Орбан посчитает, что антиукраинская риторика станет для него выгодной, он снова может ее усилить.