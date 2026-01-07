Орбан запугивает венгров Украиной во время предвыборной кампании: зачем ему это
Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан постоянно выбирает одну и ту же тактику - "объединение" против вымышленного им "внешнего врага". В прошлые разы это были миллиардер Джордж Сорос, Евросоюз и мигранты, теперь он выбрал на эту роль Украину.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Выборы-2026: США, Венгрия, Израиль. Почему каждые из них важны для Украины".
Расто Кужель, исполнительный директор "Memo 98" (Словакия) объяснил, что антиукраинская риторика до сих пор присутствует в публичных заявлениях Виктора Орбана. Однако сейчас она значительно потеряла в своей эффективности.
"Да, антиукраинская риторика до сих пор присутствует в публичных заявлениях Виктора Орбана, однако сегодня она выглядит менее эффективной, чем в прошлом. Главная причина - ухудшение экономической ситуации в Венгрии, которое все больше вытесняет внешнеполитические нарративы", - пояснил он.
С экономикой в Венгрии действительно беда. По данным Евростата, в 2023 году венгерские домохозяйства имели только 70% от среднего уровня покупательной способности в Евросоюзе. В общем, Венгрия погрязла в стагнации. В свою очередь, это повлияло на образование и здравоохранение.
"Хотя война в Украине сыграла важную роль в формировании политического нарратива "Фидес", экономические трудности, похоже, ограничивают мобилизационный потенциал образа внешнего "врага", - добавил Кужель.
С другой стороны, если Орбан посчитает, что антиукраинская риторика станет для него выгодной, он снова может ее усилить.
Отметим, впервые за много лет у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана появился соперник, который имеет реальные шансы отстранить его от власти. Речь идет о Петере Мадяре, лидере оппозиционной партии "Тиса".
При этом недавно Орбан призвал граждан поддержать его партию "Фидес" на парламентских выборах 2026 года. Он заявил, что это необходимо для того, чтобы страна "не оказалась втянутой в войну".
А недавно в интервью венгерской провластной газете он сказал, что не исключает возможности "войны в Европе" в 2026 году, а сам Орбан якобы пытается "помешать" этому процессу.