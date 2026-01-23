"Ваш хозяин в Москве не продержится 100 лет": Сибига жестко ответил Орбану

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сибиги в X .

"Этот план обречен на провал, господин премьер-министр. Ваш хозяин в Москве не продержится 100 лет, даже если бы вы были готовы пересадить ему все органы. А в день вступления Украины в ЕС мы повесим этот заголовок в рамке в Верховной Раде Украины, чтобы помнить о вашей лжи в течение следующих 100 лет", - говорится в его публикации.

Что предшествовало

Сегодня, 23 января, Орбан заявил, что не видит возможности для присоединения Украины к ЕС в обозримом будущем. Он предположил, что в Венгрии "в ближайшие 100 лет" не будет парламента, который проголосует за это.

Кроме того, венгерский премьер обвинил власти Украины в попытках дестабилизировать его правительство, поскольку, считает он, Киев "заинтересован в смене политического руководства Венгрии на более лояльное".

Другие заявления Орбана

Ранее Орбан заявил, что рассчитывает на прекращение войны в Украине до 2027 года. По его мнению, после этого санкции против РФ отменят, поскольку планы ЕС по запрету российских нефти и газа вредны для Венгрии.

Кроме того, Орбан призвал граждан поддержать его партию "Фидес" на парламентских выборах 2026 года. Он заявлял, что это необходимо для того, чтобы Венгрия "не оказалась втянутой в войну".

РБК-Украина ранее писало, что, по мнению Орбана, в 2026 году США могут "заключить мир" с Россией, проигнорировав как Украину, так и Европу. Венгерский премьер подчеркнул, что его страна планирует получить большую выгоду от нормализации отношений США и России.

Отметим, Орбан также попал в скандал, сравнив лидеров ЕС с диктатором Третьего Рейха Адольфом Гитлером и императором Франции Наполеоном.