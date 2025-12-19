ua en ru
"Непонятно, кто на кого напал": Орбан отличился циничным заявлением о войне в Украине

Пятница 19 декабря 2025 19:10
Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что "непонятно, кто на кого напал" в войне между Украиной и РФ. Циничное заявление политика прозвучало на фоне решения ЕС о дальнейшей финансовой поддержке Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HVG.

По словам Орбана, использование замороженных российских активов для финансирования помощи Украине равнозначно "объявлению войны" России.

Также венгерский премьер заявил, что в ЕС царит иллюзия, что войну можно вести без реальных затрат для самих европейцев.

"Они спокойно завтракают дома, пьют кофе и думают, что с моральной точки зрения правильно помочь маленькой стране, которую атаковали. Хотя она не такая уж и маленькая, и непонятно, кто на кого напал", - отметил Орбан.

Кроме того, он считает обманом подход, по которому Запад рассчитывает покрыть расходы на войну за счет страны-агрессора после ее завершения.

По словам премьера Венгрии, в конце концов за эти решения придется рассчитываться европейским налогоплательщикам.

Репарационный кредит для Украины

Напомним, Еврокомиссия предложила предоставить Украине репарационный кредит на 140 млрд евро за счет замороженных активов России. Однако Бельгия блокирует эту инициативу, поскольку на ее территории сохраняется наибольшая доля активов России.

Если договориться не удастся, то ЕС будет рассматривать "план Б" - переходный кредит за счет заимствований блока для поддержки Украины в начале 2026 года.

Отметим, в четверг, 18 декабря, Орбан заявил, что считает вопрос использования замороженных российских активов "мертвым". По его словам, в ЕС найдется достаточно стран-членов для формирования блокирующего меньшинства против предложения по репарационному кредиту для Украины.

Страны ЕС пока не пришли к единому решению вопроса о финансировании Украины. Часть стран призывает использовать замороженные активы РФ, другая часть выступает за совместные заимствования стран ЕС.

