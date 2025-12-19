"Непонятно, кто на кого напал": Орбан отличился циничным заявлением о войне в Украине

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что "непонятно, кто на кого напал" в войне между Украиной и РФ. Циничное заявление политика прозвучало на фоне решения ЕС о дальнейшей финансовой поддержке Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HVG .

По словам Орбана, использование замороженных российских активов для финансирования помощи Украине равнозначно "объявлению войны" России.

Также венгерский премьер заявил, что в ЕС царит иллюзия, что войну можно вести без реальных затрат для самих европейцев.

"Они спокойно завтракают дома, пьют кофе и думают, что с моральной точки зрения правильно помочь маленькой стране, которую атаковали. Хотя она не такая уж и маленькая, и непонятно, кто на кого напал", - отметил Орбан.

Кроме того, он считает обманом подход, по которому Запад рассчитывает покрыть расходы на войну за счет страны-агрессора после ее завершения.

По словам премьера Венгрии, в конце концов за эти решения придется рассчитываться европейским налогоплательщикам.