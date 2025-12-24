Орбан запугивает Европу "последним" мирным годом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключает, что Европа может оказаться на пороге новой войны. А 2025 год может стать последним годом мира на континенте.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в интервью Magyar Nemzet.
Отвечая на вопрос, возможно ли, что 2025 год станет последним годом "мира в Европе", премьер Венгрии ответил утвердительно.
"Да, этого нельзя исключать", - сказал он.
Орбан подчеркнул, что Европа привыкла жить без масштабных войн с 1945 года. По его словам, в течение десятилетий континент воздерживался от конфликтов из-за страха ядерной войны, однако сейчас этот сдерживающий фактор ослабевает.
"Мы привыкли к войне. Последняя большая европейская война закончилась в 1945 году, и с тех пор прошло восемьдесят лет. Это чрезвычайно редкое состояние в Европе. Долгое время ядерное оружие массового уничтожения удерживало народы континента от войны... Но теперь зарождается совершенно новый мир", - заявил премьер Венгрии.
Он также связал рост военной напряженности с перераспределением финансовой, военной и политической власти в мире, а также с, по его словам, "упадком Западной Европы и Евросоюза".
Комментируя итоги недавнего саммита ЕС в Брюсселе, Орбан заявил, что Европа сейчас движется не к миру, а к войне.
"Мы приближаемся к войне. На прошлой неделе в Брюсселе нам удалось замедлить темпы дрейфа к войне... Однако процесс не остановился. Мы лишь предотвратили его ускорение", - сказал он.
По словам Орбана, в Европе сформировались два лагеря - "партия войны" и "партия мира", при этом сейчас преимущество имеют сторонники более жесткого курса.
"Брюссель хочет войны, Венгрия хочет мира", - утверждает венгерский премьер.
Заявления Орбана
Премьер-министр Венгрии не впервые запугивает войной. Орбан, который систематически блокирует решение ЕС о помощи Украине, выступил с очередным заявлением о милитаризации Европы и заговорил о необходимости более тесного сотрудничества со страной-агрессором Россией.
Ранее Орбан уже неоднократно использовал военную риторику во внутренней политике, в частности пугал венгров войной и "мафией" из-за возможного вступления Украины в Европейский Союз.
По его словам, членство Украины в ЕС якобы представляет наибольшую угрозу для Венгрии.