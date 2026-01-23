Орбан заявил, что Венгрия не пустит Украину в ЕС ближайшие 100 лет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время форума в Давосе сделал очередное резкое заявление об евроинтеграции Киева. Он заверил, что Будапешт не поддержит вступление Украины в ЕС на протяжении века.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex .

Венгерский лидер в очередной раз подтвердил свою непоколебимую позицию относительно расширения Европейского Союза. Орбан подчеркнул, что не видит возможности для присоединения Украины к блоку в обозримом будущем.

"Думаю, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который бы проголосовал за вступление украинцев в Европейский союз", - подчеркнул Орбан.

Кроме блокирования евроинтеграции, венгерский премьер обвинил украинскую власть в попытках дестабилизировать его правительство. По мнению Орбана, Киев заинтересован в смене политического руководства Венгрии на более лояльное.

"Мы не хотим, чтобы они вступали в ЕС... Надо признать, что украинцы будут активными участниками венгерской избирательной кампании, потому что в их фундаментальных интересах смена правительства в Венгрии. Я не в восторге от этого, и мы будем бороться с этим", - добавил Виктор Орбан.

Заявления Зеленского и оскорбление Орбана в Давосе

Публичная риторика между Киевом и Будапештом в Давосе обострилась. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что силы, которые пытаются уничтожить Европу, не теряют ни одного дня. По его словам, они даже действуют внутри ЕС.

Украинский лидер подчеркнул, что "каждый Виктор, который живет на деньги Европы, и в то время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник", имея в виду венгерского премьера Орбана.

В ответ Орбан продемонстрировал обиду, обвинив Украину в попытках вмешаться во внутренние дела Венгрии и сменить ее правительство.