Петиция против помощи Украине: Орбан пошел в ва-банк перед выборами
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается мобилизовать электорат перед апрельскими выборами, спекулируя на теме войны и европейских кредитов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В пятницу, 16 января, Виктор Орбан объявил о запуске "национальной петиции", которая должна стать неформальным референдумом против выделения средств ЕС для Украины.
На фоне стагнации экономики премьер выдвинул ультиматум: избиратели должны выбрать между "войной и миром", где оппозиция якобы ведет страну к конфликту.
Манипуляции и давление на оппозицию
Основной мишенью кампании Орбана стал лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр. Рекламные щиты провластной партии "Фидес" пытаются ассоциировать Мадяра с Брюсселем, утверждая, что голосование за оппозицию будет означать отправку "танков и молодежи" на фронт.
Бездоказательные упреки: Орбан заявил, что ЕС якобы будет давить на Венгрию для мобилизации ее граждан, не приведя никаких фактов.
Позиция Мадяра: Лидер оппозиции уже опроверг эти упреки, подчеркнув, что его партия выступает за мир, отвергает идею призыва и не поддерживает эскалацию.
Борьба за рейтинги на фоне кредита ЕС
Решение о петиции появилось сразу после предложения Еврокомиссии предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Венгрия, вместе со Словакией и Чехией, согласилась на этот план в декабре только при условии отсутствия финансовых обязательств для себя.
Настроения венгров относительно помощи Украине изменились: если в 2023 году "за" выступали 57%, то сейчас поддержка упала до 36%, что дает Орбану пространство для популистских лозунгов перед выборами 12 апреля.
Напомним, впервые за полтора десятилетия Виктор Орбан столкнулся с реальной угрозой потери власти. Главным конкурентом действующего премьера стал Петер Мадяр, лидер оппозиционной партии "Тиса", чьи рейтинги сейчас стабильно опережают провластную "Фидес".
Мадяр назвал антиукраинские инициативы Орбана "полным провалом", обвинив власти в фальсификации количества участников и растрате миллиардов бюджетных средств. Политик подчеркнул, что вместо манипулятивных опросов эти деньги следовало направить на развитие транспортной системы и здравоохранение Венгрии.
Чтобы удержать сторонников, Орбан развернул масштабную кампанию запугивания, призывая поддержать его в 2026 году, чтобы страна "не оказалась втянутой в войну".