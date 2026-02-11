"Оголосили війну" Угорщині: Орбан вибухнув звинуваченнями проти України та ЄС
Угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що Україна та Євросоюз нібито "оголосили війну" Угорщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Орбана в соцмережі X.
Так він прокоментував публікацію Politico про ідею "вступу в ЄС авансом" для України та можливі механізми обходу угорського вето.
За словами Орбана, Politico - "офіційне видання брюссельської еліти", а описані у матеріалі ідеї він назвав "планом війни".
"Цей новий план - це відкрите оголошення війни Угорщині. Вони ігнорують рішення угорського народу і збираються усунути угорський уряд будь-якими способами. Вони хочуть приходу до влади партії "Тиса", тому що тоді більше не буде вето, не буде спротиву і ми вже не будемо лишатися за межами їхнього конфлікту", - йдеться у його заяві.
Прем'єр Угорщини зазначив, що у квітні угорці "повинні зупинити їх" і зробити це "на виборчих дільницях".
""Фідес" - єдина сила, що стоїть між Угорщиною і правлінням Брюсселя, і єдина гарантія суверенітету Угорщини", - написав Орбан.
Що передувало
Politico у своїй публікації написало про ідею "вступу авансом" для України, яка забезпечила б часткове європейське членство вже у 2027 році. Водночас такий крок не означав би послаблення вимог у принципових засадничих питаннях.
Крім того, у статті йдеться про "плани А, Б і В" щодо небажання Угорщини підтримувати процедурні рішення для подальшої євроінтеграції України. У них передбачається поразка Орбана на квітневих виборах, спроба впливу через Трампа або застосування статті 7 Договору про ЄС.
Орбан та його заяви
Нагадаємо, багаторічна влада Орбана та його партії "Фідес" в Угорщині добігає кінця. Вже у квітні проросійський прем'єр може програти опозиційній проєвропейській партії "Тиса".
В спробі виграти вибори Орбан розгорнув масштабну кампанію залякування. Він активно використовує маніпуляції, пропаганду та брехню, намагаючись очорнити свого суперника Петера Мадяра. Також фактично він "призначив" Україну на роль "ворога" у своїй передвиборчий кампанії.
Зокрема, Орбан заявив, що Будапешт нібито не має наміру підтримувати вступ Києва до Євросоюзу впродовж найближчих 100 років. В Києві у відповідь натякнули, що ані сам Орбан, ані його хазяїн у Кремлі стільки не проживуть.
До цього Орбан цинічно заявляв, що, мовляв, "незрозуміло, хто на кого напав" у війні між Україною та РФ. У відповідь в Києві жорстко потролили угорського лідера, нагадавши, що минулого разу Угорщина обрала "не той бік" та програла.
Крім того, нещодавно Орбан прилюдно назвав Україну "ворогом Угорщини". Він заявив, що Україна, мовляв, нібито вимагає від Брюсселя позбавити Угорщину дешевого російського газу та нафти, що загрожує високими цінами на комунальні послуги для угорців.