ua en ru
Ср, 11 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Зеленского отреагировали на "инсайд" FT о выборах и референдуме в Украине

Киев, Среда 11 февраля 2026 08:44
UA EN RU
У Зеленского отреагировали на "инсайд" FT о выборах и референдуме в Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец, Милан Лелич

В ОП отреагировали на материал Financial Times о том, что Украина якобы объявит о проведении выборов и референдума уже 24 февраля. На Банковой отметили, что ситуация с безопасностью остается ключевым условием.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в президентском окружении.

Читайте также: Зеленский назвал условия для выборов в Украине во время войны.

"Пока нет безопасности, не будет и объявлений (о выборах - ред.)", - сказал коротко изданию собеседник, комментируя материал Financial Times.

Что написало FT о выборах и референдуме в Украине

Издание Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников, а также лиц, "знакомых с ситуацией", написало, что президент Владимир Зеленский якобы может в феврале объявить о проведении выборов и референдума по мирному соглашению.

Мол, Киев начал планирование президентских выборов и референдума по мирному соглашению с РФ после давления со стороны США.

По словам собеседников издания, Зеленский якобы намерен объявить об этом 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

В материале утверждается, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Украины провести оба голосования до 15 мая, пригрозив в противном случае лишить Украину гарантий безопасности.

Подготовка к выборам в Украине

Напомним, после заявлений Трампа о необходимости выборов Зеленский отметил, что их можно будет провести через 60-90 дней после обеспечения безопасности и внесения изменений в законодательство.

Среди главных вызовов - безопасность избирателей, участие военных, голосование украинцев за границей и учет внутренне перемещенных лиц.

Проведение выборов в Украине также входит в 20-пунктный мирный план.

В Украине уже работают над механизмом голосования в условиях войны или после ее завершения. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что специальный закон будет одноразовым и должен гарантировать безопасность и демократичность процесса.

Для подготовки создана рабочая группа, которая уже провела два заседания, однако конкретных решений пока нет. Свои предложения раньше подготовил и ЦИК.

Комиссия также возобновила Госреестр избирателей: в настоящее время в нем около 33 млн человек, из которых 5-7,5 млн находятся за границей, а более 1,4 млн не имеют официальной регистрации.

Во фракции "Слуга народа" называли конец февраля внутренним ориентиром для подготовки законопроекта. Сам Зеленский уточнил, что сроки зависят от переговоров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Офис президента Референдум
Новости
Появились кадры из уничтоженного дома в Богодухове, где погибли трое маленьких детей и мужчина
Появились кадры из уничтоженного дома в Богодухове, где погибли трое маленьких детей и мужчина
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ