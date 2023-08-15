Обстрел Одессы и новая военная помощь от США: новости за 14 августа

Вчера ночью, 14 августа 2023 года, российская армия нанесла ракетный и дроновой удар по Одессе. А уже днем США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине.

Война России против Украины: последние новости

Пожары, разрушенный гипермаркет и пострадавшие: что известно о ночном обстреле Одессы

Войска РФ нанесли очередной комбинированный удар по городам Украины с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе. Взрывы раздались в Одессе и Запорожье. В результате атаки разрушены и ранены.

Оккупанты нанесли несколько серий ударов по Одессе с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет типа "Калибр". Сначала в Одесской ОГА сообщили, что от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров. В домах взрывной волной выбиты окна.

Вскоре в ОГА сообщили, что, по предварительным данным, в результате ночной атаки ранения получили три человека, им оказывается вся необходимая помощь.

Захватчики применяли "Калибры" из акватории Черного моря, совершая атаки с фрегата в районе оккупированной Ялты. А "Шахеды" враг запускал с территории Приморско-Ахтарской (РФ).

После бухгалтерской ошибки. США объявили новый военный пакет для Украины

Соединенные Штаты Америки (США) выделяют Украине новый пакет военной помощи в 200 млн долларов. От предыдущих он отличается не столько суммой, сколько источником средств.

"Мы объявляем об очередном пакете помощи в сфере безопасности, призванном помочь Украине в защите своей территории и своего народа", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, в пакет, стоимостью 200 млн долларов, входят:

боеприпасы для ПВО;

артиллерийские снаряды;

противотанковые средства;

дополнительное оборудование для разминирования.

"Россия начала эту войну и может закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие нападения. Пока она этого не сделает, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут едины с Украиной, и так долго, как это потребуется", - подчеркнул Блинкен.

Украинские военные преуспевают в Урожайном Донецкой области, - Маляр

Бойцы сил обороны Украины имеют определенный успех в Урожайном на южном направлении.

Наши защитники ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"На этой неделе продолжались бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенные успехи", - сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Кроме того, Маляр сообщила, что украинские бойцы имели определенные успехи южнее и юго-восточнее Старомайорского. Там они закрепляются на определенных участках.

Путин может посетить Турцию в ближайшие дни, - СМИ

Российский диктатор Владимир Путин может совершить визит в Турцию уже в ближайшие дни.

Отметим, что это может быть первым визитом Путина в страну-члена НАТО с начала полномасштабной войны против Украины.

Медиа сообщает, что Анкара активизировала дипломатическую работу по возобновлению работы "зерновой инициативы" перед визитом Путина в Турцию.

Так, Турция проводит многосторонние переговоры с заинтересованными странами в координации с Министерством иностранных дел, Минобороны и Министерством торговли.

Готовят новые выборы в Луганской области. СБУ разоблачила 15 коллаборантов: имена

Служба безопасности установила личности пятнадцати коллаборантов, которые готовят так называемые "выборы" в местные оккупационные органы РФ на временно оккупированной территории Луганской области. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Как рассказали источники РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о таких лицах:

Елена Кравченко (1983 г.р.), председатель "избирательной комиссии ЛНР";

Максим Приходько, (1978 г.р.), член "избирательной комиссии ЛНР";

Татьяна Приходько, (1972 г.р.), член "избирательной комиссии ЛНР";

Екатерина Терещенко, (1986 г.р.), секретарь "избирательной комиссии ЛНР";

Марианна Скорнякова, (1990 г.р.), заместитель председателя "избирательной комиссии ЛНР";

Владимир Бабенко, (1990 г.р.), член "избирательной комиссии ЛНР";

Наталья Куличенко, (1972 г.р.), член "избирательной комиссии ЛНР";

Оксана Никитюк Оксана, (1986 г.р.), член "избирательной комиссии ЛНР";

Белов Сергей, (1983 г.р.), член "избирательной комиссии ЛНР";

Елена Сакура, (1968 г.р.), член "избирательной комиссии ЛНР";

Александр Ермоленко (1985 г.р.), "второй секретарь Луганского республиканского комитета КПРФ";

Виталий Невеселый (1983 г.р.), "руководитель Северодонецкой городской ячейки политпартии "Новые люди";

Максим Уваров (1980 г.р.), "руководитель Луганского регионального отделения ЛПДР";

Геннадий Тараканов, "председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия - за правду";

Денис Мирошниченко, "секретарь Луганского отделения партии "Единая Россия".

Экс-генерала Шайтанова приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену

Шевченковский районный суд Киева признал бывшего генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова виновным в государственной измене, покушении на совершение теракта и хранении боеприпасов. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.

Следствие установило, что бывший первый заместитель руководителя Центра специальных операций "А" СБУ Валерий Шайтанов находился на агентурной связи под псевдонимом "Бобыль" у полковника российской ФСБ Игоря Егорова.

Шайтанова также подозревали в подготовке покушения на чеченского добровольца Адама Осмаева.

Уголовное производство в отношении сотрудника Департамента службы контрразведывательных операций ФСБ, который завербовал осужденного, сейчас находится на заочном рассмотрении в суде.

Россия может прибегнуть к ракетному террору в День Независимости, - ГУР

Российские оккупанты могут прибегнуть к обстрелам территории Украины на День Независимости. Не исключено, что атаки могут продолжаться несколько дней.

"На День Независимости Украины агрессивная Россия, конечно, может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма. Это может случиться на день раньше или на день позже. Или продолжаться несколько дней и несколько волн", - сказал заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

При этом Скибицкий не думает, что это может удивить кого-то из украинцев.

По его словам, в таких обстоятельствах рекомендации остаются те же, которые действуют в течение всего времени полномасштабной войны: слышишь тревогу - иди в укрытие.

При этом он подчеркнул, что День Независимости - это самый главный государственный праздник. Ведь за независимость боролись очень много поколений украинцев, и эта борьба продолжается и сейчас. Скибицкий добавил, что это мотивация для всех Сил безопасности и обороны нашего государства продолжать свою упорную и креативную работу.

Зеленский посетил Донецкую область и встретился с военными

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 14 августа, поехал в Донецкую область. Там он посетил 22 отдельную механизированную бригаду.

Президент рассказал, что 22 бригады сейчас выполняют задачи в составе тактической группы "Адам" оперативно-тактического уровня "Соледар". Он заслушал доклады по оперативной обстановке на участках ответственности бригад и особенностей применения различных видов вооружения.

"Обсудили с командиром бригады проблемы, с которыми сталкиваются воины, и предложения по их решению", - добавил Зеленский.

По его словам, он хотел бы сам посетить все бригады отдельно, чтобы точечно понять проблемы каждой из них

Германия планирует ежегодно выделять 5 млрд евро в помощь Украине, - министр

Германия хочет ежегодно выделять по 5 миллиардов евро на помощь Украине. Это, в частности, касается и поставок оружия.

Во время своего визита в Киев он рассказал, что в Германии уже разработали программу для ежегодного финансирования помощи Украине. Но для того, чтобы она вступила в силу, такую инициативу еще должен утвердить немецкий парламент.

Линднер заверил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину "столько, сколько нужно". По его словам, ФРГ уже предоставила Украине 22 млрд евро финансовой поддержки, из них 12 млрд евро военной помощи.

Жара в Украине пока не отступает: прогноз погоды на сегодня

Во вторник, 15 августа, ожидается жара. При этом синоптики обещают малооблачную погоду.

На территории Украины ожидается облачная и очень жаркая погода. Кроме того, будет без осадков.

Температура воздуха ночью будет +14 +19 градусов, в южной части до +23. При этом днем будет +28+33 градуса.

В Карпатах ночью прогнозируется +9+14 градусов, а днем +22+27. Ветер восточный или северо-восточный, совсем легкий – 3 – 8 метров в секунду.