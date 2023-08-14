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Рейды ВСУ в низовье Днепра поставили российскую армию перед дилеммой, - британская разведка

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Украина, Понедельник 14 августа 2023 09:06
Рейды ВСУ в низовье Днепра поставили российскую армию перед дилеммой, - британская разведка Фото: ВСУ создали проблему для российской армии в низовье Днепра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За последнюю неделю вдоль нижнего течения Днепра вспыхнули бои небольшого масштаба. Это поставило российских генералов перед дилеммой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, украинские силы проводили рейды или создавали небольшие плацдармы в новых местах на удерживаемом Россией восточном берегу. Это происходило в дополнение к расширению плацдарма, который Украина поддерживает возле разрушенного Антоновского моста с июня 2023 года. В некоторых из этих операций, вероятно, использовалась ротация местных российских сил.

По данным британской разведки, также продолжаются боестолкновения за контроль над небольшими островами в Днепровском лимане.

"Перед российским командованием стоит дилемма: укреплять этот район или перебрасывать войска восточнее - в районы основных контрнаступательных операций Украины", - отмечают в Минобороны Британии.

Ситуация вокруг Днепра

Напомним, недавно Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российские источники заявил, что украинские силы высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области и прорвали российскую оборону вглубь до 800 метров.

При этом в Минобороны Украины позже опровергли информацию о якобы прорыве ВСУ.

Спикер обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что заявления о продвижении ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области вредят защитникам. По ее словам, украинские военные призывают сохранять информационную тишину.

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