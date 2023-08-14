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Создадут муниципалитеты и назначат коллаборантов. РФ готовится к "выборам" в Сватово

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Понедельник 14 августа 2023 20:04
Создадут муниципалитеты и назначат коллаборантов. РФ готовится к "выборам" в Сватово Фото: РФ готовится к "выборам" в Сватово (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Государство-агрессор Россия продолжает готовиться к проведению "выборов" на временно оккупированных территориях Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, Россия продолжает незаконную интеграцию временно оккупированных территорий Украины в свое общественно-политическое пространство.

В частности, в населенном пункте Сватово, Луганской области, оккупанты требуют, чтобы представители администраций и сельских советов уволились с занимаемых должностей по собственному желанию.

"Оккупанты планируют создать так называемые "муниципалитеты", которые возглавят местные коллаборанты по результатам псевдовыборов на захваченных территориях в единый день голосования в России 10 сентября", - говорится в сообщении.

Подготовка к фейковым выборам на ТОТ

На временно оккупированных территориях Украины россияне заставляют работников бюджетных учреждений подавать заявления на членство в партии "Единая Россия". В частности, такая ситуация фиксируется на Донбассе, а происходит это для имитации избирательного процесса.

Как ранее сообщали в Центре национального сопротивления, за завербованные члены партии российские захватчики обещают средства.

Добавим, что 6 августа пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле готовятся, что Владимира Путина переизберут на президентских выборах в 2024 году с результатом более 90% голосов.

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