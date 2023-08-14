В Донецкой области увеличилось количество дезертиров среди армии РФ, - ЦНС
На временно оккупированных территориях Донецкой области увеличилось количество дезертиров среди армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Отмечается, что среди оккупантов ухудшилось морально-психологическое состояние.
"Так, за последний месяц среди представителей российских войск снизился уровень исполнительной дисциплины среди представителей личного состава противника", - говорится в сообщении.
Детали о дезертирах среди оккупантов
Сообщается, что представители оккупационных "комендатуры" ВС РФ задержали около 1 тысячи оккупантов, совершивших уголовные и административные правонарушения. Речь идет о:
- самовольном оставлении места службы;
- распитие алкогольных напитков;
- употребление наркотических веществ или других психотропных средств.
В ЦНС объяснили, что такие некоординированные действия со стороны представителей российских оккупантов могут усилить угрозу для гражданского населения оккупированного региона.
Дезертирство в российской армии
В русской армии участились случаи дезертирства. Так, например, во временно оккупированной Араповке Луганской области дезертировали около 90 российских военнослужащих, они самовольно покинули боевые позиции. В Сватово сбежали 40 захватчиков.
В Мариуполе и Новоазовске Донецкой области дезертировали 25 российских кафиров из-за прекращения отпусков.
В то же время в Запорожской области около 50 захватчиков отказались воевать и вывели вооружение из строя.
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