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В Донецкой области увеличилось количество дезертиров среди армии РФ, - ЦНС

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Донецкая область, Понедельник 14 августа 2023 19:50
В Донецкой области увеличилось количество дезертиров среди армии РФ, - ЦНС Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На временно оккупированных территориях Донецкой области увеличилось количество дезертиров среди армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что среди оккупантов ухудшилось морально-психологическое состояние.

"Так, за последний месяц среди представителей российских войск снизился уровень исполнительной дисциплины среди представителей личного состава противника", - говорится в сообщении.

Детали о дезертирах среди оккупантов

Сообщается, что представители оккупационных "комендатуры" ВС РФ задержали около 1 тысячи оккупантов, совершивших уголовные и административные правонарушения. Речь идет о:

  • самовольном оставлении места службы;
  • распитие алкогольных напитков;
  • употребление наркотических веществ или других психотропных средств.

В ЦНС объяснили, что такие некоординированные действия со стороны представителей российских оккупантов могут усилить угрозу для гражданского населения оккупированного региона.

Дезертирство в российской армии

В русской армии участились случаи дезертирства. Так, например, во временно оккупированной Араповке Луганской области дезертировали около 90 российских военнослужащих, они самовольно покинули боевые позиции. В Сватово сбежали 40 захватчиков.

В Мариуполе и Новоазовске Донецкой области дезертировали 25 российских кафиров из-за прекращения отпусков.

В то же время в Запорожской области около 50 захватчиков отказались воевать и вывели вооружение из строя.

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