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Воевал против ВСУ на Бахмутском направлении. Жителю Славянска объявили подозрение в измене

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Понедельник 14 августа 2023 19:11
Воевал против ВСУ на Бахмутском направлении. Жителю Славянска объявили подозрение в измене Фото: Служба безопасности Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Следователи СБУ объявили подозрение жителю Славянска в измене. Он воевал на стороне России и убивал украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Как выяснило ведомство, житель Славянска вступил в оккупационную группировку "Шторм" и воевал против Сил обороны на восточном фронте. Он задержан военными контрразведчиками СБУ совместно с силами обороны во время контрнаступления под Бахмутом в июле этого года.

Известно, что подозреваемый незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ переехал в Ставропольский край. А уже 24 июня 2022 он подписал контракт на прохождение военной службы в составе группы "Шторм" 79-го мотострелкового полка ВС РФ.

Предатель активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны в районе поселка Берховка Бахмутского района. А также устраивал вражеские блокпосты и фортификационные укрепления вокруг боевых позиций агрессора.

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Преступления оккупантов

Недавно генералу Росгвардии, командующему подавлением партизанского движения в Крыму, сообщено о подозрении.

Также российскому генерал-лейтенанту Николаю Гостю объявили подозрение. Он предписывал оккупационным войскам бомбить Мариуполь из авиации.

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