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Россияне снова обстреляли Харьковскую область: есть погибший и раненые

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Харьковская область, Понедельник 14 августа 2023 13:47
Россияне снова обстреляли Харьковскую область: есть погибший и раненые Фото: россияне снова обстреляли Харьковскую область, есть погибший и раненые (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в понедельник, 14 августа, еще раз атаковали населенные пункты Харьковской области. В результате обстрелов погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской ОВА.

Как сообщили в ОВА, в результате вражеских обстрелов по поселку Казачья Лопань погиб 50-летний мужчина. Еще двое, по данным медиков, получили травмы. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Также оккупанты обстреляли село Подолы Купянского района. В результате пострадали мужчина и женщина. Врачи оказывают им помощь.

Обстрелы Харьковской области

После деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают населённые пункты региона.

Так, 10 августа российские военные атаковали Купянский район Харьковской области. В результате обстрела погиб один человек, еще один - получил ранения.

А 7 августа оккупанты обстреляли село Кругляковка Харьковской области, использовав четыре управляемых авиабомба. В результате обстрела погибли два человека, еще девять - получили ранения.

Кроме того, сегодня ночью российские войска атаковали Изюм в Харьковской области. В результате обстрела пострадала женщина.

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