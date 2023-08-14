Жара в Украине пока не отступает: прогноз погоды на завтра
Во вторник, 15 августа, ожидается жара. При этом синоптики обещают малооблачную погоду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.
На территории Украины ожидается малооблачная и очень жаркая погода. Кроме того, будет и без осадков.
Температура воздуха ночью составит +14 +19 градусов, в южной части до +23. При этом днем будет +28 +33 градуса.
В Карпатах ночью прогнозируется +9 +14 градусов, а днем +22 +27.
Ветер восточный или северо-восточный, совсем легкий - 3 - 8 метров за секунду.
Вследствие высокой температуры в Украине объявлена пожарная опасность. Синоптики предупреждают о возможных пожарах 14 - 17 августа в:
- Киевской,
- Житомирской,
- Винницкой,
- Черкасской области,
- в Крыму.
Погода в Киеве и области
В столичном регионе завтра будет небольшая облачность, а также без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура по области ночью составит +14 +19 градусов, а днем +28 +33. При этом в столице ночью будет +17 +19 градусов, а днем +31 +33.
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