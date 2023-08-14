ua en ru
Пн, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жара в Украине пока не отступает: прогноз погоды на завтра

Новина українською →
Понедельник 14 августа 2023 15:38
Жара в Украине пока не отступает: прогноз погоды на завтра Фото: Жара в Украине пока не отступает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 15 августа, ожидается жара. При этом синоптики обещают малооблачную погоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

На территории Украины ожидается малооблачная и очень жаркая погода. Кроме того, будет и без осадков.

Температура воздуха ночью составит +14 +19 градусов, в южной части до +23. При этом днем будет +28 +33 градуса.

В Карпатах ночью прогнозируется +9 +14 градусов, а днем +22 +27.

Ветер восточный или северо-восточный, совсем легкий - 3 - 8 метров за секунду.

Вследствие высокой температуры в Украине объявлена пожарная опасность. Синоптики предупреждают о возможных пожарах 14 - 17 августа в:

  • Киевской,
  • Житомирской,
  • Винницкой,
  • Черкасской области,
  • в Крыму.

Возможно, это изображение карта и текст

Погода в Киеве и области

В столичном регионе завтра будет небольшая облачность, а также без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура по области ночью составит +14 +19 градусов, а днем +28 +33. При этом в столице ночью будет +17 +19 градусов, а днем +31 +33.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Украина просит Вашингтон продлить ленд-лиз на 2024 год: почему это важно
Украина просит Вашингтон продлить ленд-лиз на 2024 год: почему это важно
DAILY
Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"