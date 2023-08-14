Россия может прибегнуть к ракетному террору на День Независимости, - ГУР

Российские оккупанты могут прибегнуть к обстрелам территории Украины на День Независимости. Не исключено, что атаки могут длиться несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого.

"На День Независимости Украины агрессивная Россия, конечно, может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма. Это может случиться днем раньше или днем позже. Или продолжаться несколько дней и несколько волн", - сказал он.

При этом Скибицкий не думает, что это может удивить кого-либо из украинцев.

По его словам, в таких обстоятельствах рекомендации остаются такими же, которые действуют в течение всего времени полномасштабной войны: слышишь тревогу - иди в укрытие.

При этом он подчеркнул, что День Независимости - это самый главный государственный праздник. Ведь на независимость боролось очень много поколений украинцев, и эта борьба продолжается и сейчас. Скибицкий добавил, что это мотивация для всех Сил безопасности и обороны нашего государства продолжать свою упорную и креативную работу.

"Не в украинских городах, а в России должны тревожиться перед Днем нашей Независимости, как, собственно, в любой другой день, потому что пока оккупанты находятся на нашей земле, спокойной жизни Московия не увидит и не почувствует", - подчеркнул представитель ГУР.

Обстрелы Украины

Россияне обстреливают мирные города Украины в любые дни, будь то рабочие, выходные, праздничные и в любое время суток. При этом захватчики тяготеют к "сакральным" датам и к тому, чтобы разрушать светлые и памятные для украинцев дни.

Поэтому вражеских обстрелов можно ожидать и в праздничные дни, как в День Независимости.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что в эти дни наши военные будут усилено, взвешено и уверенно контролировать обстановку, как делают это всегда.

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