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Украинские военные имеют успех в Урожайном Донецкой области, - Маляр

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Понедельник 14 августа 2023 08:46
Украинские военные имеют успех в Урожайном Донецкой области, - Маляр Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Бойцы Сил обороны Украины имеют определенный успех в Урожайном на южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр на брифинге в Military Media Center.

Наши защитники ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"На этой неделе продолжались бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенные успехи", - сказала замминистра.

Украинские военные имеют успех в Урожайном Донецкой области, - Маляр

Кроме того, Маляр сообщила, что украинские бойцы имели определенные успехи южнее и юго-восточнее Старомайорского. Там они закрепляются на некоторых участках.

Контрнаступательные операции ВСУ на юге

Этим летом украинские защитники активизировали наступательные действия на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За это время удалось освободить более 10 населенных пунктов.

При этом продвижение наших бойцов сдерживает минные поля врага и построенная оккупантами мощная линия обороны.

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