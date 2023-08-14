Пожары, разрушенный гипермаркет и пострадавшие: что известно о ночном обстреле Одессы
Войска РФ нанесли очередной комбинированный удар по городам Украины с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе. Взрывы прозвучали в Одессе и Запорожье. В результате атаки есть разрушения и раненые.
Что известно о ракетной атаке по Украине в ночь на 20 июля, читайте в материале РБК-Украина.
Сигналы об угрозе воздушных атак стали массово звучать в южных и центральных областях вскоре после полуночи. В командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о запуске дронов-камикадзе с разных направлений, а также крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря.
Позже стали появляться данные о работе противовоздушной обороны в Николаевской и Одесской областях, также сообщалось о звуках взрывов.
Атака на Одессу
Оккупанты нанесли несколько серий ударов по Одессе с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет типа "Калибр". Изначально в Одесской ОВА сообщили, что от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров. В зданиях взрывной волной выбиты окна.
Вскоре в ОВА сообщили, что, по предварительным данным, в результате ночной атаки ранения получили три человека, им оказывается вся необходимая помощь.
Также стало известно, что взрывной волной в нескольких зданиях повреждены окна и балконы, избиты припаркованные рядом автомобили. На двух объектах вспыхнули пожары. Кроме того, в результате падения обломков было повреждено общежитие одного из учебных заведений и гипермаркет.
Фото и видео последствий ночного удара
В Оперативном командовании "Юг" и Одесской ОВА опубликовали фото и видео ликвидации последствий ночного обстрела города.
В Офисе президента Украины отреагировали на удар по Одессе
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал удар по Одессе.
"Одесса. Удары по гражданским объектам, по магазину... Комментарии излишни. Россияне – безумные террористы", - отметил он.
Работа сил ПВО в Одессе
По данным ОК "Юг", враг трижды атаковал ночью Одесскую область, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук и 8 ракет морского базирования типа "Калибр".
БпЛА были зпущены с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск), "Калибры" – с акватории Черного моря (вражеский фрегат в районе Ялты).
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны все цели уничтожены. Использовались зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.
Во время атаки в ОК "Юг" сообщали о пусках четырех групп ударных БПЛА: три летели в направлении Одессы, а одна – в направлении Южного.
Взрывы в Запорожье, тревога в Киеве
Также российские войска ночью нанесли ракетные удары по Запорожью. По предварительным данным, враг бил с помощью переоборудованных ракет ПВО С-300. О последствиях обстрела пока не сообщалось.
Кроме того, ночью воздушная тревога звучала и в Киеве в связи с угрозой применения врагом баллистического вооружения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.