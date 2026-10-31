Зеленский и Эрдоган обсудили привлечение Анкары к переговорам и встречу в Турции

Украина готовится к дипломатическим переговорам в трехстороннем формате в первой половине ноября и рассматривает возможность привлечения Турции и европейских партнеров, а также проведение будущих встреч на турецкой территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Дипломатические форматы и роль Турции

Глава государства отметил, что во время встречи стороны подробно обсудили дальнейшие дипломатические шаги и вовлечение международных партнеров в переговорный процесс.

"Мы сейчас готовимся к трехстороннему формату Украина - США - Россия в первой половине ноября. Мы обсудили с Эрдоганом перспективы такого формата и другие возможности, в частности, возможности привлечь Турцию, Европу, всех партнеров. Возможности встречи здесь, в Турции", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что для достижения мира необходимы сильные решения, а Россия должна получить четкий сигнал на всех уровнях: альтернативы миру нет, а поддержка Украины будет продолжаться.

Безопасность в Черном море и морской коридор

Отдельное внимание во время встречи лидеры уделили ситуации с безопасностью в Черноморском регионе, которую Россия систематически ухудшает своей агрессией еще с 2014 года.

"Турция последовательно поддерживает наш суверенитет, наши шаги, которые могут защитить безопасное судоходство в Черном море и восстановить нормальные условия жизни в Черноморском регионе. Мы обсудили с Эрдоганом некоторые идеи и предложения, которые могут помочь", - подчеркнул Зеленский.