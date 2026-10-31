ua en ru
Сб, 31 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский и Эрдоган обсудили привлечение Анкары к переговорам и встречу в Турции

19:19 31.10.2026 Сб
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Зеленский и Эрдоган обсудили привлечение Анкары к переговорам и встречу в Турции Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Украина готовится к дипломатическим переговорам в трехстороннем формате в первой половине ноября и рассматривает возможность привлечения Турции и европейских партнеров, а также проведение будущих встреч на турецкой территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Дипломатические форматы и роль Турции

Глава государства отметил, что во время встречи стороны подробно обсудили дальнейшие дипломатические шаги и вовлечение международных партнеров в переговорный процесс.

"Мы сейчас готовимся к трехстороннему формату Украина - США - Россия в первой половине ноября. Мы обсудили с Эрдоганом перспективы такого формата и другие возможности, в частности, возможности привлечь Турцию, Европу, всех партнеров. Возможности встречи здесь, в Турции", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что для достижения мира необходимы сильные решения, а Россия должна получить четкий сигнал на всех уровнях: альтернативы миру нет, а поддержка Украины будет продолжаться.

Безопасность в Черном море и морской коридор

Отдельное внимание во время встречи лидеры уделили ситуации с безопасностью в Черноморском регионе, которую Россия систематически ухудшает своей агрессией еще с 2014 года.

"Турция последовательно поддерживает наш суверенитет, наши шаги, которые могут защитить безопасное судоходство в Черном море и восстановить нормальные условия жизни в Черноморском регионе. Мы обсудили с Эрдоганом некоторые идеи и предложения, которые могут помочь", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Зеленский передал сигналы Путину через лидеров Финляндии и Норвегии

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Турция Мирные переговоры
Новости
Почему в Киеве резко ухудшилась ситуация со светом: объяснение ДТЭК
Почему в Киеве резко ухудшилась ситуация со светом: объяснение ДТЭК
Аналитика
Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур