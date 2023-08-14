Наев рассказал, как ВСУ будут противодействовать обстрелам объектов энергетики зимой
Россия продолжит обстрел объектов критической инфраструктуры Украины зимой. Чтобы противодействовать, Украина нуждается в средствах ПВО.
Об этом интервью РБК-Украина рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Конечно, РФ может обстреливать объекты критической энергосистемы в том числе и зимой. Все это обусловлено тем, что враг пытается как можно больше нам навредить. Для этих действий он может делать что угодно, чтобы сделать хуже Украине и украинцам", - сказал он.
По его словам, поэтому Украина уже сейчас приступила к подготовке, чтобы защитить объекты энергосистемы и повысить эффективность системы ПВО.
"Но мы должны понимать, что мы в определенной степени зависим от тех поставок средств ПВО, которые нам осуществляют наши партнеры. Чем больше средств нам будет передано, тем больше мы предотвратим успешные удары вражеских беспилотников и ракет по объектам критической энергосистемы", - добавил. генерал.
Подготовка к зиме
В Министерстве энергетики считают, что этой зимой россияне могут снова прибегнуть к ударам по объектам энергетики, чтобы оставить украинцев без света во время отопительного сезона.
В то же время в Минэнерго уверяют, что, несмотря на предыдущие обстрелы, Украина во время предстоящего отопительного сезона сможет удовлетворить свои потребности в выработке электроэнергии.
Однако в "Укрэнерго" все же советуют украинцам не спешить избавляться от генераторов, которые были куплены во время прошлого отопительного сезона.
По данным опроса фонда "Демократические инициативы", большинство украинцев (60%) ожидают в ближайшие месяцы массового обстрела городов со стороны России. Кроме того, 45% ожидают отключения электро-, тепло- или водоснабжения и роста цен на необходимые товары (40%).