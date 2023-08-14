Экс-генерала Шайтанова приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену

Шевченковский районный суд Киева признал бывшего генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова виновным в государственной измене, покушении на совершение теракта и хранении боеприпасов. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ и Офис генпрокурора .

Следствие установило, что бывший первый замруководителя Центра специальных операций "А" СБУ Валерий Шайтанов находился на агентурной связи под псевдонимом "Бобиль" у полковника российской ФСБ Игоря Егорова.

Последний под позывным "Эльбрус" был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе летом 2014 года.

Также правоохранители установили, что Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о тайных операциях в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках, об оперативниках и контрразведчиках СБУ.

Отмечается, что целью Шайтанова было убийство майора Вооруженных сил Чечни, который с февраля 2015 года во время войны на востоке Украины возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева.

Тогда правоохранители предупредили убийство, запланированное российскими спецслужбами России.

Шайтанову также вмели подготовку покушения на чеченского добровольца Адама Осмаева.

Уголовное производство в отношении завербовавшего осужденного сотрудника Департамента службы контрразведывательных операций ФСБ в настоящее время находится на заочном рассмотрении в суде.

Дело Шайтанова

Сотрудники СБУ задержали Шайтанова в апреле 2020 года в результате многоэтапной спецоперации.

Данные о связях Шайтанова с ФСБ поступили от западных союзников, а в МВД заявляли, что тот готовил покушение еще и на тогдашнего министра Арсена Авакова.

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