Зеленский посетил Донецкую область и встретился с военными
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 августа, поехал в Донецкую область. Там он посетил 22 отдельную механизированную бригаду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.
Президент рассказал, что 22 бригада сейчас выполняет задания в составе тактической группы "Адам" оперативно-тактического уровня "Соледар".
Он заслушал доклады насчет оперативной обстановки на участках ответственности бригад и особенностей применения разных видов вооружения.
"Обсудили с командиром бригады проблемы, с которыми сталкиваются воины, и предложения по их решению", - добавил Зеленский.
По его словам, он хотел бы сам посетить все бригады отдельно, чтобы точечно понять проблемы каждой из них.
Обновлено 18:35
Президент Украины также посетил командный пункт 5 отдельной штурмовой бригады, которая выполняет боевые задания в составе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Бахмутском направлении.
"Обсудили с командиром бригады важные темы: обстановка в зоне ответственности бригады, подготовка защитников, потребность в вооружении и технике и проблемные вопросы", - уточнил Зеленский.
Визиты Зеленского в Донецкую область
Напомним, президент Украины уже был в Донецкой области в конце марта. Тогда он провел там координационное совещание по ситуации в регионе.
В частности, обсуждалась оперативная обстановка в Донецкой области, а также восстановление разрушенной инфраструктуры.
Также 18 апреля глава государства приезжал в Авдеевку, где он посетил передовые позиции украинских защитников.
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