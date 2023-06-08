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ВСУ отодвинули оккупантов возле Бахмута. Освобождено еще более 2 квадратных км за сутки

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Бахмут, Четверг 08 июня 2023 14:43
ВСУ отодвинули оккупантов возле Бахмута. Освобождено еще более 2 квадратных км за сутки Фото: ВСУ отодвинули оккупантов возле Бахмута Донецкой области еще на более 2 квадратных км (Getty Images0
Автор: Наталия Гурковская

За последние сутки Третья штурмовая бригада освободила от оккупантов на Бахмутском направлении более 2 квадратных км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram подразделения.

Речь идет о территории объемом - 1.8 км вдоль фронтовой линии и 1.2 км в глубину фронта.

Потери врага

В результате наступательных действий 2-го штурмового батальона значительные потери понесли подразделения 57-й бригады РФ и отряды тюремщиков "шторм Z". Оккупанты не досчитались 70 военных убитыми и ранеными - 30 и 40 солдат соответственно.

Также ликвидированы склады по российским БК, технике, в частности ББМ, танкам и артиллерии противника.

Достижения украинских сил

Благодаря этим наступательным действиям оккупантов почти полностью удалось отбросить за канал (вероятно, "Северский Донец - Донбасс", - ред.), где еще недавно были расположены позиции оккупантов.

Ситуация в Бахмуте и на Бахмутском направлении

Продвижение на этом участке украинских сил подтверждают и авторы проекта DeepState. В частности, ВСУ удалось расширить успех у Берховского водохранилища. Сейчас также ведутся ожесточенные бои возле Орехово-Василевки и Берховки.

По данным Института изучения войны на утро 8 июня, украинские военные продвигаются на флангах под Бахмутом, в то время как россияне разворачивают в регионе резервы, готовясь к глубокой обороне.

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