США предоставили финпомощь украинцам, пострадавшим из-за затопления после подрыва Каховской ГЭС
США предоставили финансовую помощь украинцам из ряда населенных пунктов, которые затопило в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.
В первые часы после подрыва Каховской ГЭС гуманитарные и аварийные группы USAID (Агентство США по международному развитию) и посольство США в Киеве начали оказывать немедленную помощь в эвакуации и гуманитарную помощь гражданским.
В настоящее время американские партнеры оказали такую помощь:
- Денежная помощь: предоставлено 22,5 млн гривен (примерно 608 тысяч долларов) для более чем 1000 домохозяйств. Эта группа будет получать 2200 гривен (60 долларов) на человека в течение трех месяцев, охватывая до пяти человек на домохозяйство в пострадавших районах.
- Питание: роздано горячее питание 7 тысячам человек в Херсоне и Николаеве, планируется обеспечить дополнительное питание в течение следующих дней.
- Вода: питьевую воду предоставили более 14 тысячам человек, ее будут продолжать предоставлять. США собираются передать системы фильтрации воды и резервуары для хранения воды для общин в Херсонской и Днепропетровской областях.
- Топливо: предоставлено более 10 тысяч литров горючего для поддержки спасательных операций на воде и распределения экстренной помощи.
- Эвакуация: предоставлены автобусы для поддержки правительственных мер по эвакуации. Также предоставляются лодки для поддержки спасательных работ.
- Дополнительная помощь: развернута команда для поддержки эвакуированных детей на вокзалах, во время транзита и на станциях приема. Также было роздано более 17 850 других предметов помощи, включая гигиенические наборы и постельное белье.
- Усилия по восстановлению: правительство США работает над поставкой насосов для критической инфраструктуры Херсона.
Отмечается, что США будут продолжать оказывать важную помощь. Страна уже начинает оценивать, какой вклад может внести в долгосрочные усилия по восстановлению.
Так, США уже предоставили более 1,6 млрд долларов гуманитарной помощи Украине, а партнерство и запасы поставок позволили им быстро отреагировать на затопление регионов из-за подрыва ГЭС.
Подрыв Каховской ГЭС
После подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях подтопило десятки населенных пунктов.
Больше всего пострадала Херсонская область, а именно - левый берег Днепра, который пока находится под российской оккупацией.
Отметим, что украинские спасатели уже эвакуировали более 2 тысяч жителей с правого берега. При этом россияне не помогают населению в затопленных районах и не разрешают эвакуироваться.
Однако сегодня Украина и ООН договорились о проведении эвакуации из оккупированного Левобережья. Теперь они ждут доступа от России.
Добавим, что в оккупированных Олешках из-за затопления погибли уже девять человек, а в Васильевке Николаевской области известно об одной жертве.
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