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Обстрел Херсона во время эвакуации: количество пострадавших увеличилось

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Четверг 08 июня 2023 20:55
Обстрел Херсона во время эвакуации: количество пострадавших увеличилось Фото: РФ обстреляла Херсон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Число пострадавших в результате российских обстрелов по Херсону во время эвакуации гражданских возросло до 18 человек, один человек - погиб.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, непосредственно в Херсоне ранения получили девять человек. Они были задействованы при эвакуации горожан в связи с затоплением.

Среди них:

  • двое работников ГСЧС;
  • правоохранитель;
  • врач;
  • волонтер из Германии.

Кроме этого, в Херсонской области ранения получили также девять человек, один человек - погиб.

Обстрел Херсона 8 июня

В четверг под вражеский обстрел попал Корабельный район Херсона, который затонул в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Сначала областная прокуратура заявила об одном погибшем и двух пострадавших в результате атаки. Позже выяснилось, что погибших нет, впрочем, количество раненых возросло до 8 человек.

Со всеми последствиями подрыва Каховской ГЭС по состоянию на 8 июня можно ознакомиться в материале агентства.

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Херсон эвакуация Война России против Украины
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