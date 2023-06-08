Украина и ООН договорились об эвакуации с оккупированного Левобережья: ждут доступа от РФ

Украина и ООН договорились об эвакуации с оккупированных территорий на Левом берегу Днепра после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и координатор системы ООН в Украине Дениз Браун обсудили усиление помощи со стороны организации по преодолению гуманитарных последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Украинская сторона отметила, что ООН направила гуманитарную помощь на пострадавшие территории. Однако масштаб разрушений и страданий, причиненных людям и животным, требует качественно иного реагирования. По итогам встречи согласовано, что ООН безотлагательно увеличит объемы помощи и направит дополнительные силы в Херсонскую и другие пострадавшие области.

"Кроме того, договорено, что ООН немедленно сформирует в Запорожье и Херсоне группы, которые будут направлены на пострадавшие оккупированные территории Левобережья для предоставления гуманитарной помощи и эвакуации людей при обеспечении безопасного проезда на оккупированные территории с подконтрольной правительству Украины территории", - говорится в сообщении.

Кулеба заверил ООН в том, что Украина предоставляет все гарантии безопасности для выполнения гуманитарных операций во всей зоне поражения.

Стороны договорились, что подразделения ООН отправятся в пораженные зоны на временно оккупированных территориях с наших территорий, как только РФ предоставит доступ и гарантии безопасности.

В настоящее время ООН ждет предоставления указанных гарантий от российской стороны и доступа к оккупированным территориям, пострадавшим в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Подрыв Каховской ГЭС

После подрыва россиянами Каховской ГЭС ряд населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях ушли под воду.

Самая сложная ситуация в Херсонской области, где уже затоплено 600 кв. км. При этом левый берег Днепра, который пока находится под вражеской оккупацией, пострадал больше всего. В то же время, россияне не помогают жителям в затопленных районах и не позволяют эвакуироваться.

Добавим, что украинские спасатели уже эвакуировали более 2 тысяч жителей с правого берега.

Кроме того, в оккупированных Олешках из-за затопления погибли три человека, а в Васильевке Николаевской области известно об одной жертве.

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