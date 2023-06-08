Украина направила ноту протеста Еврокомиссии из-за возможной активизации сотрудничества с "Росатомом"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля .

""Росатом" является частью путинского режима, который поддерживает его террористические действия и подвергает опасности ядерные объекты", - написал он.

Украина ожидает, что предварительное решение по реализации "Росатомом" проекта строительства ядерных реакторов в Венгрии будет пересмотрено.

В частности, Шмыгаль поднял этот вопрос во время выступления на сессии, посвященной Украине, в рамках встречи Совета Организации экономического сотрудничества и развития на министерском уровне.

Он добавил, что такие шаги выглядят сюрреалистически на фоне катастрофы на Каховской ГЭС и оккупации Запорожской АЭС.

Премьер-министр уверен, что санкции против РФ должны быть усилены, в частности в таких сферах как атомная энергетика.

"Мы должны сделать все, чтобы business as usual со страной-террористом был невозможен и не поддерживал больше российскую военную машину", - добавил он.

Сотрудничество с "Росатомом"

В конце мая Еврокомиссия одобрила изменения в контракты на строительство новых реакторов на венгерской АЭС "Пакш", которые были заключены еще девять лет назад с "Росатомом".

Так, Венгрия хочет расширить свою АЭС двумя реакторами ВВЭР российского производства. Проект достройки передали "Росатому" без тендера еще в 2014 году, однако он столкнулся с задержками.

Добавим, что во время работы над одиннадцатым пакетом санкций ЕС против России часть стран заявила о необходимости введения ограничений против ядерной промышленности страны-агрессора. Однако позже стало известно, что блок пока не планирует этого делать.

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