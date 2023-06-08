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ВСУ уничтожили более трех рот россиян на Таврическом направлении, - Тарновский

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Четверг 08 июня 2023 17:26
ВСУ уничтожили более трех рот россиян на Таврическом направлении, - Тарновский Фото: ВСУ уничтожили более трех рот россиян на Таврическом направлении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины в течение суток осуществили 1522 огневые задачи на Таврическом направлении. Было ликвидировано и ранено около трех рот россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Как пишет Тарнавский, работа ВСУ на Таврическом направлении очень успешна. Враг находится в обороне и пытается остановить наших воинов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1522 огневые задачи. Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее", - пишет Тарнавский.

Украинские воины уничтожили 57 единиц военной техники противника, среди которых:

  • 12 танков;
  • 5 единиц БМП;
  • 3 ББМ;
  • 2 МТЛБ;
  • БТР;
  • гаубицу 2С19 "Мста-С";
  • самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация";
  • самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика";
  • РЭБ "Поле-21";
  • РЛС "Зоопарк";
  • зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2";
  • БПЛА "Supercam";
  • БПЛА "Орлан - 10";
  • БПЛА "Zala";
  • 2 единицы БМ-21 "Град";
  • зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";
  • самоходную артиллерийскую установку "Мста-С".

"Также были уничтожены 5 складов с боеприпасами врага. Силы обороны продолжают уничтожать россиян", - добавляет Тарнавский.

Потери России в войне против Украины

Согласно последним данным, по состоянию на утро 2 июня Российская Федерация потеряла около 212 760 военных. В частности, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 730 русских солдат.

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