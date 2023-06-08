ВСУ уничтожили более трех рот россиян на Таврическом направлении, - Тарновский

Украинские воины в течение суток осуществили 1522 огневые задачи на Таврическом направлении. Было ликвидировано и ранено около трех рот россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Как пишет Тарнавский, работа ВСУ на Таврическом направлении очень успешна. Враг находится в обороне и пытается остановить наших воинов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1522 огневые задачи. Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее", - пишет Тарнавский.

Украинские воины уничтожили 57 единиц военной техники противника, среди которых:

12 танков;

5 единиц БМП;

3 ББМ;

2 МТЛБ;

БТР;

гаубицу 2С19 "Мста-С";

самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация";

самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика";

РЭБ "Поле-21";

РЛС "Зоопарк";

зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2";

БПЛА "Supercam";

БПЛА "Орлан - 10";

БПЛА "Zala";

2 единицы БМ-21 "Град";

зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";

самоходную артиллерийскую установку "Мста-С".

"Также были уничтожены 5 складов с боеприпасами врага. Силы обороны продолжают уничтожать россиян", - добавляет Тарнавский.

Потери России в войне против Украины

Согласно последним данным, по состоянию на утро 2 июня Российская Федерация потеряла около 212 760 военных. В частности, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 730 русских солдат.