Россияне открыли огонь по Херсону, где проходит эвакуация
Российские оккупанты обстреливают Херсон. Враг открыл огонь по городу в то время, когда в нем проводится эвакуация с затопленных территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Оккупанты бьют по прибрежным территориям и центральной части города", - написал Прокудин.
Между тем руководитель Офиса президента Андрей Ермак напомнил, что в Херсоне идет эвакуация.
"Продолжается эвакуация людей, а в это время россияне обстреливают Херсон. Обычные террористы", - пишет Ермак.
В свою очередь кадры с места обстрела опубликовали попавшие под вражеский обстрел журналисты "Грат". Они сообщают, что под атаку попал район Корабельной площади.
Напомним, что 6 июня двое полицейских получили ранения в то время, когда помогали эвакуировать население.
Есть пострадавшие
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, оккупанты бьют по местам эвакуации людей.
"Сейчас известно о по меньшей мере трех пострадавших: гражданской женщине, полицейском и спасателе. Всем оказывается необходимая помощь. Обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными", - информируют в МВД.
Как впоследствии уточнил в комментарии для СМИ руководитель пресс-офиса областной военной администрации Александр Толоконников, в результате обстрела войсками РФ Херсона ранены женщина в центре города и два человека возле Корабельной площади.
По данным Офиса генпрокурора, также есть погибший гражданский.
Под обстрел попала школа в Алешках
Во временно оккупированных под вражеский огонь Олешках попала школа, где собирались люди из затопленных домов.
"Только что орки обстреляли здание школы, где собирались люди из затопленных домов", - написал мэр Олешек Евгений Рыщук.
Эвакуация в Херсоне
Отметим, что в Херсоне продолжается эвакуация людей, оказавшихся в зоне подтопления. И стоит заметить, что регион оказался в зоне бедствия из-за того, что российские оккупанты подорвали дабу Каховской ГЭС.
По последним данным, уже удалось вывезти 2198 человек из зоны подтопления.
Все детали о последствиях подрыва Каховской ГЭС и эвакуации - читайте в материале РБК-Украина.
Зеленский в Херсоне
Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Херсонскую область, где провел координационное совещание по ликвидации последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС.
Также глава государства в Херсоне посетил переправу, на которой проводится эвакуация населения с подтопленных территорий.
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