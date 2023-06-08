Россияне открыли огонь по Херсону, где проходит эвакуация

Российские оккупанты обстреливают Херсон. Враг открыл огонь по городу в то время, когда в нем проводится эвакуация с затопленных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Оккупанты бьют по прибрежным территориям и центральной части города", - написал Прокудин.

Между тем руководитель Офиса президента Андрей Ермак напомнил, что в Херсоне идет эвакуация.

"Продолжается эвакуация людей, а в это время россияне обстреливают Херсон. Обычные террористы", - пишет Ермак.

В свою очередь кадры с места обстрела опубликовали попавшие под вражеский обстрел журналисты "Грат". Они сообщают, что под атаку попал район Корабельной площади.

Напомним, что 6 июня двое полицейских получили ранения в то время, когда помогали эвакуировать население.

Есть пострадавшие

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, оккупанты бьют по местам эвакуации людей.

"Сейчас известно о по меньшей мере трех пострадавших: гражданской женщине, полицейском и спасателе. Всем оказывается необходимая помощь. Обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными", - информируют в МВД.

Как впоследствии уточнил в комментарии для СМИ руководитель пресс-офиса областной военной администрации Александр Толоконников, в результате обстрела войсками РФ Херсона ранены женщина в центре города и два человека возле Корабельной площади.

По данным Офиса генпрокурора, также есть погибший гражданский.

Под обстрел попала школа в Алешках

Во временно оккупированных под вражеский огонь Олешках попала школа, где собирались люди из затопленных домов.

"Только что орки обстреляли здание школы, где собирались люди из затопленных домов", - написал мэр Олешек Евгений Рыщук.

Эвакуация в Херсоне

Отметим, что в Херсоне продолжается эвакуация людей, оказавшихся в зоне подтопления. И стоит заметить, что регион оказался в зоне бедствия из-за того, что российские оккупанты подорвали дабу Каховской ГЭС.

По последним данным, уже удалось вывезти 2198 человек из зоны подтопления.

Все детали о последствиях подрыва Каховской ГЭС и эвакуации - читайте в материале РБК-Украина.

Зеленский в Херсоне

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Херсонскую область, где провел координационное совещание по ликвидации последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Также глава государства в Херсоне посетил переправу, на которой проводится эвакуация населения с подтопленных территорий.

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