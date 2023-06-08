Еще 730 уничтоженных оккупантов и десятки единиц техники: обновлены потери россиян

Россия с начала полномасштабной войны потеряла уже более 212 тысяч своих солдат. Только за минувшие сутки ВСУ уничтожили 730 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 8 июня 2023 ориентировочно составили:

личного состава - около 212760 (+730) человек ликвидировано;

танков - 3891 (+18) ед.;

боевых бронированных машин - 7576 (+16) ед.;

артиллерийских систем - 3668 (+28) ед;

РСЗО - 595 (+1) ед.;

средства ПВО - 355 (+3) ед;

самолетов - 314 ед.;

вертолетов - 299 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3234 (+15) ед.;

крылатые ракеты - 1171 ед.;

корабли /катера - 18 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 6384 (+35) ед.;

специальная техника - 500 (+8).

Россия теряет войска

Стоит отметить, что Россия не называет точное количество потерь и скрывает их от общественности.

При этом ранее президент США Джо Байден заявил, что РФ лишилась в боях за Бахмут более 100 тысяч своих солдат. Однако он не уточнил, идет ли речь только об убитых или об общих потерях оккупантов.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что РФ потеряла в Бахмуте в 7,5 раза больше солдат, чем Украина. По его словам, потери россиян в Бахмуте с сентября составили почти 23 тысячи человек только убитыми.

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