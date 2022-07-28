Бахмут знову потрапив під обстріл окупантів, є жертви

Російські військові продовжують обстріли Бахмута. Сьогодні вдень були завдані удари по місту, внаслідок чого є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головного управління ДСНС в Донецькій області.

За повідомлення рятувальників внаслідок обстрілу міста загинуло 2 особи. Ще одна людина отримала поранення і потребує медичної допомоги.