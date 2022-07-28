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Бахмут знову потрапив під обстріл окупантів, є жертви

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Бахмут, Четвер 28 липня 2022 20:23
Бахмут знову потрапив під обстріл окупантів, є жертви ілюстративне фото (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Російські військові продовжують обстріли Бахмута. Сьогодні вдень були завдані удари по місту, внаслідок чого є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головного управління ДСНС в Донецькій області.

За повідомлення рятувальників внаслідок обстрілу міста загинуло 2 особи. Ще одна людина отримала поранення і потребує медичної допомоги.

Нагадаємо, що вчора окупанти гатили по Бахмуту, внаслідок чого було попадання по місцевому готелю.

Сьогодні рятувальники завершили розбирати завали готелю, внаслідок обстрілу загинуло чотири людини.

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Донецька область Бахмут
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