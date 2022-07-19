Комісія визначила переможця конкурсу на голову САП, далі рішення за генпрокурором

Комісія визначила переможця конкурсу на голову САП. Більшість проголосувала за Олександра Клименка, тепер черга за генпрокурором, який повинен затвердити його кандидатуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляція засідання комісії з проведення конкурсу на посаду керівника САП.

Він виграв конкурс пів року тому, втім лише сьогодні комісія проголосувала за результати. Тепер кандидатуру Клименка має затвердити генпрокурор.

Нагадаємо, засідання комісії з обрання нового керівника САП відбулося 19 липня. Детектив НАБУ Олександр Клименко переміг у конкурсі ще в грудні 2021 року, але результати не були затверджені.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що переможця конкурсу на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександра Клименка має бути призначено на цю посаду.

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