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Росіяни обстріляли з РСЗВ Криворізький район: є жертви

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Дніпро, Четвер 28 липня 2022 11:27
Росіяни обстріляли з РСЗВ Криворізький район: є жертви Фото: наслідки обстрілу Дніпропетровської області (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Близько 11 ранку у четвер, 28 липня російська армія знову ударила по Криворізькому району Дніпропетровської області. Зокрема, окупанти накрили вогнем з РСЗВ Широківську громаду, є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Цілеспрямовано поцілили по агропідприємству у Шестірні. Одна людина загинула, двоє поранені - вони у лікарні", - розповів він.

За словами очільника регіону, під час обстрілу сталася пожежа.

"На місці працюють вогнеборці. Масштаби руйнувань з’ясовуються", - додав Резніченко.

Що відомо про ранкові обстріли 28 липня

Російські окупанти вранці 28 липня завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Миколаєва. Внаслідок обстрілів постраждали заклади освіти та житлові будинки.

Також 28 липня окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. Відомо про руйнування житлових будинків, у зв'язку з чим жителів просять максимально обмежити пересування по місту.

Крім цього зранку зафіксовано ракетний "приліт" по одній з громад Вишгородського району Київської області.

Як повідомлялося, днем раніше російські війська також накрили вогнем два райони Дніпропетровської області - Нікопольський та Криворізький.

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Дніпропетровська область
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