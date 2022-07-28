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По Україні запустили понад 20 ракет з території Білорусі: подробиці ранкової атаки

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Київ, Четвер 28 липня 2022 07:07
По Україні запустили понад 20 ракет з території Білорусі: подробиці ранкової атаки Фото: по Україні запустили понад 20 ракет з території Білорусі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вранці 28 липня здійснили масований ракетний удар по північних областях України, з території Білорусі було випущено понад 20 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Північ".

Поки відомо про прильоти дев'яти ракет по території гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала система протиповітряної оборони ЗСУ. Про жертви обстрілів поки не повідомляється.

За інформацією Telegram-каналу Беларускі Гаюн, з 5:23 по 6:29 з аеродрому Зябровка близько Гомеля в бік України було запущено біля 25 ракет.

Раніше ми писали, що вранці 28 липня війська противника обстріляли Вишгородський район Київської області. Обстрілу піддався об'єкт інфраструктури.

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