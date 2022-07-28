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Росіяни вдарили по Чугуєву: зруйновані житлові будинки

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Харків, Четвер 28 липня 2022 08:36
Росіяни вдарили по Чугуєву: зруйновані житлові будинки Фото: росіяни завдали ракетного удару по Чугуєву (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 28 липня завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. Відомо про руйнування житлових будинків, у зв'язку з чим жителів просять максимально обмежити пересування по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Чугуєва Галини Мінаєвої.

"Шановна громадо! Думаю всі ви чули як почався сьогоднішній ранок в Чугуєві. Наразі є повідомлення про одразу декілька ворожих влучень у різних мікрорайонах міста. Вже точно відомо про руйнування житлових будинків, наявність і кількість постраждалих уточнюється", - написала вона.

Також мер закликала всіх городян максимально обмежити пересування по місту і, по можливості, триматися якомога ближче до укриттів.

Нагадаємо, цієї ночі українські міста зазнали масованого ракетного обстрілу з територій Білорусі, Росії та акваторії Чорного моря. Зокрема, ворожі ракети вдарили по Київській і Чернігівській областям.

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