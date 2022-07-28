Росіяни вдарили по Чугуєву: зруйновані житлові будинки

Російські війська вранці 28 липня завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. Відомо про руйнування житлових будинків, у зв'язку з чим жителів просять максимально обмежити пересування по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Чугуєва Галини Мінаєвої.

"Шановна громадо! Думаю всі ви чули як почався сьогоднішній ранок в Чугуєві. Наразі є повідомлення про одразу декілька ворожих влучень у різних мікрорайонах міста. Вже точно відомо про руйнування житлових будинків, наявність і кількість постраждалих уточнюється", - написала вона.

Також мер закликала всіх городян максимально обмежити пересування по місту і, по можливості, триматися якомога ближче до укриттів.