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Росіяни вдарили по приватному сектору у Миколаєві

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Україна, Четвер 28 липня 2022 20:54
Росіяни вдарили по приватному сектору у Миколаєві Фото: росіяни вдарили по приватному сектору у Миколаєві (tm/dsns.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни вдарили по приватних будинках у Миколаєві, попередньо відомо про руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сенкевича.

"Є влучання у приватний сектор. Пошкоджені житлові будинки. На місця виїхали рятувальники", - написав Сенкевич.

Він додав, що більше інформації про наслідки обстрілу повідомить згодом.

Поряд з цим, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив удар по приватному сектору в місті, додавши, що було також попадання в пункт видачі гумдопомоги.

"Удар по приватному сектору, в тому числі по пункту видачі гуманітарної допомоги. Це вже тенденція", - написав Кім.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Вранці окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Миколаєва. Через обстріли постраждали заклади освіти та житлові будинки.

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