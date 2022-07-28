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Росіяни з "Ураганів" обстрілювали сьогодні Дніпропетровську область, є загиблий

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Дніпропетровська область , Четвер 28 липня 2022 20:40
Росіяни з "Ураганів" обстрілювали сьогодні Дніпропетровську область, є загиблий Ілюстративне фото: росіяни провели низку обстрілів Дніпропетровської області (voentv.mil.by)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 28 липня, російські військові кілька разів обстріляли Дніпропетровську область. В результаті атаки окупантів є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука у Telegram.

За його словами, російські війська обстріляли з "Ураганів" Широківську громаду. Вони влучили в аграрне підприємство. В результаті атаки загинув 28-річний хлопець, ще дві людини знаходяться в стані середньої тяжкості в лікарні. На місці обстрілу спалахнула пожежа, яку вже загасили рятувальники.

Водночас у Великомихайлівській громаді ворог обстріляв поля, через що почалася пожежа.

Також Лукашук додав, що вдень росіяни обстрілювали Апостолівську і Зеленодольську громади, постраждалих і руйнувань немає.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Миколаєві в четвер, 28 липня, прогриміло декілька вибухів під час повітряної тривоги.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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