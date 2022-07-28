Росіяни з "Ураганів" обстрілювали сьогодні Дніпропетровську область, є загиблий
Сьогодні, 28 липня, російські військові кілька разів обстріляли Дніпропетровську область. В результаті атаки окупантів є загиблий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука у Telegram.
За його словами, російські війська обстріляли з "Ураганів" Широківську громаду. Вони влучили в аграрне підприємство. В результаті атаки загинув 28-річний хлопець, ще дві людини знаходяться в стані середньої тяжкості в лікарні. На місці обстрілу спалахнула пожежа, яку вже загасили рятувальники.
Водночас у Великомихайлівській громаді ворог обстріляв поля, через що почалася пожежа.
Також Лукашук додав, що вдень росіяни обстрілювали Апостолівську і Зеленодольську громади, постраждалих і руйнувань немає.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Миколаєві в четвер, 28 липня, прогриміло декілька вибухів під час повітряної тривоги.
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