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Ракетний удар по Кропивницькому: кількість постраждалих зросла

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Кропивницький, Четвер 28 липня 2022 18:49
Ракетний удар по Кропивницькому: кількість постраждалих зросла Фото: наслідки ракетного удару по Кропивницькому (kr.suspilne.media)
Автор: Наталія Гурковська

В результаті ракетного удару по Кропивницькому у четвер,28 липня, поранення отримали 26 людей. Ворог вдарив по місту ракетами типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Маємо уточнену інформацію щодо ракетного удару. Поранених наразі 26. Один - в тяжкому стані. Один - від госпіталізації відмовився", - розповів він.

За словами очільника регіону, окупанти атакував Кіровоградську область ракетами класу "Калібр".

Нагадаємо, 28 липня у Кропивницькому пролунали вибухи. В цей час у місті та Кіровоградській області вили сирени.

До цього повідомлялось, що внаслідок обстрілу загинули 5 людей, ще 25 - зазнали поранень.

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Кропивницький Кропивницька область
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