Ракетний удар по Кропивницькому: кількість постраждалих зросла
В результаті ракетного удару по Кропивницькому у четвер,28 липня, поранення отримали 26 людей. Ворог вдарив по місту ракетами типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
"Маємо уточнену інформацію щодо ракетного удару. Поранених наразі 26. Один - в тяжкому стані. Один - від госпіталізації відмовився", - розповів він.
За словами очільника регіону, окупанти атакував Кіровоградську область ракетами класу "Калібр".
Нагадаємо, 28 липня у Кропивницькому пролунали вибухи. В цей час у місті та Кіровоградській області вили сирени.
До цього повідомлялось, що внаслідок обстрілу загинули 5 людей, ще 25 - зазнали поранень.
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