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Росіяни захопили село біля Соледара і викрали фермерів

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Донецька область, Четвер 28 липня 2022 21:34
Росіяни захопили село біля Соледара і викрали фермерів Фото: ще одне село захопили російські окупанти (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Російські війська окупували село Стряпівка біля Соледара (Донецька область) і викрали двох фермерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вільне радіо".

"Стряпівка, на жаль, вже окупована. Це сталося цього тижня", - підтвердив начальник Соледарської військової адміністрації Сергій Гошко.

Видання пише, до журналістів звернулися родичі двох фермерів, які поїхали до Стряпівки забрати свої речі і потрапили в полон до окупантів. Росіяни кажуть, що ті нібито збирали дані про розташування окупаційних військ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни захопили селище Новолуганське, який знаходиться під Світлодарськом (Донецька область).

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Донецька область Війна Росії проти України
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