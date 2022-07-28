Росіяни захопили село біля Соледара і викрали фермерів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вільне радіо" .

"Стряпівка, на жаль, вже окупована. Це сталося цього тижня", - підтвердив начальник Соледарської військової адміністрації Сергій Гошко.

Видання пише, до журналістів звернулися родичі двох фермерів, які поїхали до Стряпівки забрати свої речі і потрапили в полон до окупантів. Росіяни кажуть, що ті нібито збирали дані про розташування окупаційних військ.